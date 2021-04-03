Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", вразила соковитим образом
Як пише Politeka.net, Кендіс Свейнпол є однією з найголовніших зірок "Victoria's Secret". Зірка свого часу опинилася в списку найбільш високооплачуваних красунь, заробляючи 5 мільйонів доларів за версією Forbes. Модель настільки відома, що за нею стежать 15 мільйонів фанатів в Instagram, де Кендіс радує цікавими образами.
"Шампанське і апельсиновий сік", - написала Свейнпол під фото.
На фото Кендіс з'явилася в помаранчевому боді з великим декольте, а образ доповнила стильною сумочкою. У красуні була ефектна зачіска і безліч прикрас на руці.
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Всюдисущу Осадчу, яка покинула Україну, не впізнали в реальному житті: "Дивилася і думала, яка..."
Раптово обірвалося життя відомої українки, щойно виписали з лікарні: "Як, ще позавчора…"
Дан Балан розпалив вогонь пристрасті, з'явившись поруч з обімлілою Кароль, знову разом: "Татусь повернувся"
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
Фанати відразу почали засипати компліментами зірку:
"Найгірша дівчинка", "Будь ласка, проходьте, чемпіони", "Супер чудово", "Служу вам, королева", "Культова фотосесія", "Красива, Щасливої Пасхи, мила".
Ми писали, що відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" похвалилася формами на природі. На кадрах Кендіс позувала посеред поля. На першому фото вона була в білому топіку, бретельки якого зісковзували з плечей. Пружний животик вражав красою. Зірка тримала біля губ ромашку, і, закинувши волосся набік, дивилася в камеру.
Нагадаємо, розкішна Кендіс Свейнпол з "Victoria’s Secret" у крихітному бікіні здивувала позою.
А ще Politeka писала, що повністю роздягнена Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret возз'єдналася з природою на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що Кендіс Свейнпол з "Victoria’s Secret" захопила одночасно розтяжкою, струнким тілом і пейзажем.