Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", вразила соковитим образом

Як пише Politeka.net , Кендіс Свейнпол є однією з найголовніших зірок "Victoria's Secret". Зірка свого часу опинилася в списку найбільш високооплачуваних красунь, заробляючи 5 мільйонів доларів за версією Forbes. Модель настільки відома, що за нею стежать 15 мільйонів фанатів в Instagram, де Кендіс радує цікавими образами.

"Шампанське і апельсиновий сік", - написала Свейнпол під фото.

На фото Кендіс з'явилася в помаранчевому боді з великим декольте, а образ доповнила стильною сумочкою. У красуні була ефектна зачіска і безліч прикрас на руці.

Фанати відразу почали засипати компліментами зірку:

"Найгірша дівчинка", "Будь ласка, проходьте, чемпіони", "Супер чудово", "Служу вам, королева", "Культова фотосесія", "Красива, Щасливої Пасхи, мила".

Ми писали, що відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" похвалилася формами на природі. На кадрах Кендіс позувала посеред поля. На першому фото вона була в білому топіку, бретельки якого зісковзували з плечей. Пружний животик вражав красою. Зірка тримала біля губ ромашку, і, закинувши волосся набік, дивилася в камеру.

Нагадаємо, розкішна Кендіс Свейнпол з "Victoria’s Secret" у крихітному бікіні здивувала позою.

А ще Politeka писала, що повністю роздягнена Кендіс Свейнпол з Victoria's Secret возз'єдналася з природою на пляжі.