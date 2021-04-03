Відома актриса Анна Саліванчук вбралася в незвичайний образ і влаштувала фотосесію в лісі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова не перестає дивувати шанувальників яскравими витівками. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка опублікувала результати дивовижної фотосесії в лісі. На нових знімках красуня з'явилася в незвичайному образі, а ще вона прокотилася верхи на чорному жеребці.

Як видно, на нових фотографіях Анна відображена в засніженому лісі, вона стоїть поруч з красивим чорним конем, а на деяких кадрах навіть осідлала його. Перед камерою актриса з'явилася в цікавому вбранні - на ній сіра сукня з довгим пишним подолом і чорний піджак-сюртук з об'ємними рукавами. Цей наряд хоч і приховав пишний бюст красуні, зате підкреслив її струнку фігурку. Волосся ані розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає строгі погляди в камеру і велично позує фотографу.

У підписі до публікації Саліванчук залишила вірш Омара Хаяма: "Хто битим життям був, той більшого доб'ється. Пуд солі з'їв, вище цінує мед. Хто сльози лив, той щиріше сміється. Хто вмирав, той знає, що живе...". Шанувальники в захваті від нових фотографій зіркової красуні, її завалюють компліментами в коментарях до публікації. "Кінь і пальто", "Які слова, Анна!", "Ганнуся, красива і мудра", "Просто шикарні фото", "Принцеса", "Красуня", - пишуть в коментарях до фото.

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