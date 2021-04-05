Співачка й актриса Дженніфер Лопес засліпила красою, похвалившись бездоганними формами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували її архівне фото, яким розбередили серця.

Так, Джей Ло постала в мегаспокусливому образі. На ній було міні-плаття зі сріблястого латексу, яке найвигіднішим чином підкреслило кожне з достоїнств фігури. Волосся красуні було зібране назад, а лук доповнили блискучі окуляри та широкі браслети.

У такому вигляді співачка позувала для обкладинки свого шостого студійного альбому "Brave", випущеного 4 жовтня 2007 року. На запис цього альбому Лопес надихнув шлюб зі співаком Марком Ентоні. Платівка включає в себе семпли пісень зі старої класики, змішаних з фанком і R&B.

"Будь хоробрим. @jlo", - підписав фото автор поста.

Користувачі кинулися коментувати побачене: "Такий недооцінений альбом😭"; "Доброго ранку, красуня, сеньйора Джей ЛОПЕС, та гарного дня🍀 🤩 🌹 💐"; "яке гарна назва з хорошими піснями і там є хоробра королева".

Раніше ми розповідали, Дженніфер порадувала фанатів свіжими кадрами з Домінікани, де вона зараз знімається в новому фільмі "Шлюб по зальоту". Актриса попустувала в басейні в білому монокіні. Примітно, що поруч разом з нею, в екзотичній країні, знаходяться її діти, 13-річні Емма та Макс.

"Прекрасна сім'я ❤️"; "радий, що Ви так добре провели час! Не можу дочекатися фільму 👏"; "саме тому я підписана на тебе"; "красивий рай Домінікана", "Ох, ці кокоси виглядають так мило😍", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".

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