Анна Саліванчук, актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла правду про НП, яке з нею сталося, і про свій стан

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка дала міні-інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя", в якому зізналася про дикий біль після перенесеного інциденту на зйомках (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

В даний час у Анни серйозне зміщення хребта. Дівчині тривалий час не можна піднімати нічого, важче одного кілограма. Навіть молодшого сина, якому всього сім місяців, вона взяти на руки зараз не може.

Саліванчук розповіла Осадчій, що спровокувало цей зсув.

"Це моя травма... 10 років тому я знімалася в історичній картині, і вночі ми знімали, як я була верхи на коні. Він злякався софітів, поніс мене в ліс, там встав на диби, і я впала. З цього почалися мої дві грижі... Але я все одно продовжила зніматися. До мене приходив лікар, колов блокаду, через 15 хвилин я вставала і далі їхала зніматися, сідала на коня й скакала", - поділилася Анна.

Дружина продюсера додала, що з кожною вагітністю наслідки падіння з коня давали про себе знати все більше.

"Так потроху накопичувалося... Ми якраз полетіли трохи відпочити, п'ять годин я тримала його (молодшу дитину, - ред.) на руках... З ранку приїхала додому - і все, скрутило дуже сильно. Я не могла встати, він плаче, я хочу його взяти і не можу. У мене був такий відчай, що я плакала і не могла зупинитися", - приголомшила зірка.

Саліванчук терміново звернулася за допомогою до медиків, їй зробили крапельницю та три блокади, дія яких, за її словами, поки ще триває.

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