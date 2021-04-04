Мегапопулярним принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл дісталося від сусідів

Затишний і тихий рай для багатіїв в околицях Санта-Барбари в Каліфорнії, США, перетворився на "полігон" з вертольотами й папарації, пише TMZ.

Миле містечко Монтесіто "гуде" після переїзду до нього герцогів Сассекських, які втекли з Британії. Як відомо, минулого року Меган і Гаррі прикупили тут особняк з 9 спальнями, тенісним кортом і басейном, вартістю в 14,6 мільйонів доларів (взяли в іпотеку).

І хоч пару ще не разу не бачили на вуличках Монтесіто, зате тут постійно чергують журналісти, та й від туристів, охочих своїми очима побачити, як живе екс-королівське подружжя, відбою немає.

До цього містечко було відоме як "вільна зона від папараці", де багатії могли спокійно займатися своїми справами. Поява тут герцогів не на жарт розлютила їх сусідів: Еллен ДеДженерес, Опру Вінфрі, Роба Лоу, Керол Бернетт, Джейн Лінч і сімейство Кардашьян.

За їхніми словами, вертольоти проносяться над будинком Гаррі та Меган іноді чотири рази на день. Папараці не дають зіркам проходу навіть біля найближчого торгового центру.

Більшість місцевих жителів кажуть, що хочуть, щоб журналісти й туристи залишили нарешті їх у спокої. Вони відчувають, що ситуація скоро досягне межі, коли конфіденційність кожної людини опиниться під загрозою, і вони дуже роздратовані цим фактом.

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