Христина Горняк, нова дружина ведучого Володимира Остапчука, сколихнула публіку унікальними кадрами

Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина опублікувала в себе в Instagram архівні фото зі своєю мамою Надією. Христина зворушливо привітала матір з днем народження.

"Моя найрідніша матуся, сьогодні всі слова тільки для тебе!!!❤️ Ми з тобою пройшли в нашому житті дуже багато, від сварок до трепетних відчуттів і любові, але з роками я усвідомила, що в будь-які моменти мого життя ти була поруч, і міцно тримаючи за руку, підтримувала! Ти подарувала мені життя і я сильно тобі за це дякую!", - не стримала емоцій дружина Остапчука.

На одному з кадрів, Христина постала зовсім ще крихіткою на руках у мами. Неозброєним оком помітно, як сильно вона схожа зараз на неї, тодішню, - ті ж овал обличчя, ніс, губи та навіть очі.

Також Горняк поділилася кількома фото з батьками, зробленими під час весілля з Остапчуком. Зараз її мама-блондинка виглядає повніше, ніж в молодості, зі стильною короткою стрижкою.

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"Будь щаслива і завжди така активна, ти приклад для багатьох! Я дуже тебе люблю, моя найкраща матуся в світі!!!!❤ ️", - зізналася дівчина.

Одним з перших пост прокоментував зять Надії. "З іменинницею 😍", - написав Остапчук.

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"Впевнена, що мама пишається такою донькою! ❤️ Здоров'я їй і багато радісних емоцій! 🥳"

"Тьотя Надя❤️❤️❤️"

"Вітаю! Мама у вас просто принадність"

"Тато схожий на Вовку😮"

"Вітаю 👏 🎊 🎂 ви так з мамою схожі. Відразу видно, якою ви будете через 20 років.😍"

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