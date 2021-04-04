Христина Горняк, нова дружина ведучого Володимира Остапчука, сколихнула публіку унікальними кадрами
Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина опублікувала в себе в Instagram архівні фото зі своєю мамою Надією. Христина зворушливо привітала матір з днем народження.
"Моя найрідніша матуся, сьогодні всі слова тільки для тебе!!!❤️ Ми з тобою пройшли в нашому житті дуже багато, від сварок до трепетних відчуттів і любові, але з роками я усвідомила, що в будь-які моменти мого життя ти була поруч, і міцно тримаючи за руку, підтримувала! Ти подарувала мені життя і я сильно тобі за це дякую!", - не стримала емоцій дружина Остапчука.
На одному з кадрів, Христина постала зовсім ще крихіткою на руках у мами. Неозброєним оком помітно, як сильно вона схожа зараз на неї, тодішню, - ті ж овал обличчя, ніс, губи та навіть очі.
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Також Горняк поділилася кількома фото з батьками, зробленими під час весілля з Остапчуком. Зараз її мама-блондинка виглядає повніше, ніж в молодості, зі стильною короткою стрижкою.
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"Будь щаслива і завжди така активна, ти приклад для багатьох! Я дуже тебе люблю, моя найкраща матуся в світі!!!!❤ ️", - зізналася дівчина.
Одним з перших пост прокоментував зять Надії. "З іменинницею 😍", - написав Остапчук.
Інші користувачі також приєдналися до обговорення:
"Впевнена, що мама пишається такою донькою! ❤️ Здоров'я їй і багато радісних емоцій! 🥳"
"Тьотя Надя❤️❤️❤️"
"Вітаю! Мама у вас просто принадність"
"Тато схожий на Вовку😮"
"Вітаю 👏 🎊 🎂 ви так з мамою схожі. Відразу видно, якою ви будете через 20 років.😍"
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