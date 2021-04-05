Співачка Віра Брежнєва похвалилася зовнішністю в купальнику

Відома артистка у свої 39 років виглядає вражаюче, передає Politeka.net. Вся річ у тому, що красуня підтримує красу з молодості.

Артистка тонізує шкіру з ранку і наносить сироватку. Іноді співачка використовує маску і патчі або робить масаж платівкою гуаша. А ввечері до описаного догляду додається демакіяж двофазним засобом для очей і міцелярної водою, а замість легкої сироватки зірка наносить крем з текстурою щільніше.

Крім того, красуня правильно харчується і займається спортом.

Результати в наявності - Брежнєва захоплює зовнішністю. Так, на одному з останніх знімків в Instagram, артистка позувала в білому купальнику, який натягнувся на бюсті. При цьому красуня розстебнула сорочку, щоб продемонструвати фігуру в усій красі.

Артистка розпустила волосся і дивилася в камеру крізь темні окуляри. У такому вигляді Віра позувала на пляжі.

"Канікули закінчуються, вбираю кожен промінчик, кожен запах, кожен звук... сьогодні вітряно і так красиво шумить прибій... зроблю відео в сторіс. Що для вас головна асоціація з літом?",- написала Віра.

За годину публікація зібрала майже 30 тисяч лайків і багато коментарів:

"Морський бриз, блакитне небо, і неймовірне відчуття щастя!!!!❤ ️ 🙌 ", "Сонце і море❤️", "теплий вітер у волоссі"," Красоточка"," Віра Брежнєва ти така красива"," 💔 💔 💔 😘 принцеса", " а ще Віра - це улюблена співачка і актриса мого сина...Здоров'я і радості ,промениста Віра!!!🙌🔥🔥".

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