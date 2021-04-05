Популярна українська співачка Настя Каменських, яка днями поїхала до Мексики без чоловіка, показала свій ранок на самоті

Настя Каменських, як відомо, кілька днів тому вирушила до Мексики, щоб відзняти кадри для нового шоу, що планує випустити в майбутньому. При цьому полетіла Настя не одна, а з подругами і мамою. Показуючи багато чого з життя, пройти повз теми своєї трагедії зірка також не змогла.

Цього разу під фото, на якому вона позувала в стильній шовковій піжамі смарагдового відтінку, зірка згадала про особисту трагедію, втрати і складнощі цього року.

«Для мене цей рік став складним ще й в особистому плані.. Я втратила тата і життя вже ніколи не буде колишньою. Мені досі складно усвідомити і прийняти цей факт. Але я сильна, тримаюся, і продовжую жити далі.

Мені захотілося поділитися з вами і сказати, що у нас всього одне життя. Проживайте кожен день насолоджуючись ним. Проводьте час з сім'єю, близькими, друзями. Цінуйте і запам'ятовуйте ці моменти.

Перебуваючи тут на нашій з дівчатками перезавантаження в Мексиці я зрозуміла, що готова йти далі. Пам'ятайте, що кожен з нас володіє великою силою і може йти далі, не дивлячись на будь-які труднощі і перешкоди. Адже життя таке прекрасне! І вона одна! Якщо сумно-плач, радісно-веселися! І живи, живи і ще раз, живи🌿», - розповіла Настя.

Шанувальники очікувано не пройшли повз: "Настя, ти молодець; прийміть наші співчуття. Сил і здоров'я Вам. Все буде ОК.😢; так. .так і потрібно..частіше маски скидати...👌 👍 І тоді і красивими будуть всі і здоровими️️; та в Мексиці можна міркувати про життя точно ось в Україні це зробити не можливо тут немає життя, а виживання зараз 🤔; Все вірно👏постійно твержу собі і близьким це ❤️; Настя, краще не сказати».

Не так давно в мережі в черговий раз з'явилися чутки, про вагітність Насті, яку вона так ретельно приховує. Проте, співачка такі плітки ніяк не коментує і продовжує показувати фігуру. Причому робить це артистка з обережністю, щоб навіть не здалося, ніби вона поправилася.

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