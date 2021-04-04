Український співак Віталій Козловський показав свій торс і поміркував про кохання
Артист вже давно приховує своє особисте життя, повідомляє Politeka.net. Раніше співак розповів про свої стосунки з учасницею шоу «Холостяк» Раміною Есхакзай, якій навіть зробив пропозицію, але пара розлучилася.
Колишня поділилася з шанувальниками, що співак закрутив з нею роман на зло своїй коханій, концертному директору Юлії Бакуменко, з якою сильно посварився. Артист прямо не підтвердив інформацію про любов до Юлії, і зараз не коментує чутки про особисте життя.
А в одному з останніх постів в Instagram співак і зовсім вирішив поміркувати про кохання, підкріпивши запис красивим фото. На знімку Козловський позував на пляжі, розчахнувши сорочку. Завершили його образ стильні аксесуари.
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