Український співак Віталій Козловський показав свій торс і поміркував про кохання

Артист вже давно приховує своє особисте життя, повідомляє Politeka.net. Раніше співак розповів про свої стосунки з учасницею шоу «Холостяк» Раміною Есхакзай, якій навіть зробив пропозицію, але пара розлучилася.

Колишня поділилася з шанувальниками, що співак закрутив з нею роман на зло своїй коханій, концертному директору Юлії Бакуменко, з якою сильно посварився. Артист прямо не підтвердив інформацію про любов до Юлії, і зараз не коментує чутки про особисте життя.

А в одному з останніх постів в Instagram співак і зовсім вирішив поміркувати про кохання, підкріпивши запис красивим фото. На знімку Козловський позував на пляжі, розчахнувши сорочку. Завершили його образ стильні аксесуари.

"Поверну кохану людину - пишуть у мене в коментарях псевдо чарівники, які наживаються на відчайдушних жінках з розбитими серцями...

Дівчата, а хочете знати, чим можна утримати чоловіка поруч з собою? Є один спосіб! Чоловіка можна утримати тільки любов'ю. Причому не Вашої, а його. Коли він вас любить, йому абсолютно пофігу, як ви виглядаєте, що ви готуєте на обід і навіть на те, яка ви в ліжку. Але якщо любові немає, або почуття його охолонуть, він дуже швидко втомиться від вашої краси, від вашого сексу і навіть від вашого борщу.

Все ще задаєшся питанням "Як утримати або повернути чоловіка"? Відповідь проста: не люблячого - ніяк, а люблячий сам нікуди не піде!".

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