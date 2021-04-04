Клієнти ПриватБанку поскаржилися на розвод

Боротьба ПриватБанку з шахрайством вийшла на новий рівень. Про це йдеться в нових скаргах, опублікованих на сайті Мінфіну у відповідному розділі, передає Politeka.net.

Так, один з клієнтів банку після того, як помітив щомісячне зняття зі своєї картки певної суми, звернувся до технічної підтримки. Підсумком звернення стало повне блокування його карти, причому без пояснення причин.

"Побачив зняття зі своєї картки 270 грн щомісяця невідомими, звернувся в 3700. Порадили по телефону заблокувати карту і звернутися до відділення, щоб отримати нову. Погодився і через 10 хв прийшов в банк. Там виявилося, що карту заблокували зовсім, ні зняти, ні перевести і у видачі нової відмова. На планшеті співробітниця показала, цьому клієнту карти не видаються. Чому, ніде не можуть пояснити. Сказали, пишіть до Дніпра листа, відправте Укрпоштою, може коли-небудь буде відповідь. Я в шоці!", - йдеться в скарзі.

Подібні історії відбуваються регулярно. Ще одна клієнтка ПриватБанку розповіла про похожу ситуацію:

"У мене з картки ПриватБанку треті особи намагалися вивести кошти. Додзвонилася на гарячу лінію і мені запропонували заблокувати карту і перевипустити нову в будь-якому відділенні цього банку в моєму місті. Але у відділенні мені повідомили, що це я шахрай і банк відмовляється зі мною співпрацювати, без пояснень. Спеціаліст відділення запропонував мені писати листи до Дніпра. Я на свою картку отримувала тільки зарплату. Залишок коштів зі своєї картки отримала тільки через два тижні, з великими труднощами. Думаю мені пощастило, що я вже не клієнт цього банку".

Співробітники ПриватБанку не надали офіційних коментарів, пообіцявши розібратися в кожному з перерахованих вище епізодів окремо.

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