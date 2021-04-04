Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе після сну
Як пише Politeka.net, Леся не перших рік виблискує на українських телеканалах, радуючи своєю простотою і життєрадісністю. Дівчина не так давно повернулася з відпустки в Єгипті і знову готова підкорювати серця українців.
Цього разу Леся опублікувала фото, де вона у футболці і без штанів. Красуня ніжилася в ліжку, взявшись за ковдру. Цікаво, що Нікітюк в ліжку валялася в туфлях. На другому кадрі телеведуча ще більше зігнула ніжку, вражаючи ідеальними сідницями.
"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - написала Леся.
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Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ви теж спите в туфлях?". "І де ці лікарі знайшли 19% жиру?", Прокинулася людина і відразу красивий", "Богиня", "ці ніжки", "дівчинка-війна", "дуже красива, на таких ногах будь-які туфлі будуть красиві".
Ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк показала жаркий образ в джинсах з вирізом на пікантному місці.
Під час однієї з прогулянок Нікітюк засвітилася в стильному гольфі з оригінальним принтом із зображенням рук на її грудях, а також джинсах, які раніше вже викликали в мережі переполох.
Нагадаємо, Нікітюк влаштувала спокусливий заплив у вузькому бікіні
А ще Politeka писала, що схвильована Нікітюк, друзів якої скосила небезпечна хвороба, записала термінове звернення
Також Politeka повідомляла, що Нікітюк у непристойному міні вилізла на дерево, ледь не засвітивши срамоту