Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе після сну

Як пише Politeka.net, Леся не перших рік виблискує на українських телеканалах, радуючи своєю простотою і життєрадісністю. Дівчина не так давно повернулася з відпустки в Єгипті і знову готова підкорювати серця українців.

Цього разу Леся опублікувала фото, де вона у футболці і без штанів. Красуня ніжилася в ліжку, взявшись за ковдру. Цікаво, що Нікітюк в ліжку валялася в туфлях. На другому кадрі телеведуча ще більше зігнула ніжку, вражаючи ідеальними сідницями.

"Фото ранкове, спонтанне, туфлі беру", - написала Леся.

Андрій Бедняков відразу пожартував над колегою: "знову Зібров на дроні залетів в кімнату?".

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви теж спите в туфлях?". "І де ці лікарі знайшли 19% жиру?", Прокинулася людина і відразу красивий", "Богиня", "ці ніжки", "дівчинка-війна", "дуже красива, на таких ногах будь-які туфлі будуть красиві".

Ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк показала жаркий образ в джинсах з вирізом на пікантному місці.

Під час однієї з прогулянок Нікітюк засвітилася в стильному гольфі з оригінальним принтом із зображенням рук на її грудях, а також джинсах, які раніше вже викликали в мережі переполох.

Нагадаємо, Нікітюк влаштувала спокусливий заплив у вузькому бікіні

А ще Politeka писала, що схвильована Нікітюк, друзів якої скосила небезпечна хвороба, записала термінове звернення

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк у непристойному міні вилізла на дерево, ледь не засвітивши срамоту



