Красунчик-суддя з "Танців з зірками" Влад Яма ефектно підняв настрій шанувальникам

Як передає Politeka.net, 38-річний хореограф опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких позував у розкішному чорному костюмі.

Одягнений з голочки Влад "озброївся" ніжним букетом квітів, погравши на камеру з мімікою. На одному з фото у брутального Ями вийшов мегакрутий вираз обличчя, з таким хитрим прищуром, від якого мурашки.

"Всіх з весною! Не хворіємо! Яке фото крутіше? 1-2-3?..",- йдеться в підписі.

Користувачі з жаром обговорили побачене, вибираючи, який знімок краще.

"2-е! Друге крутіше, інші не менш круті!😉😍🤩"

"2е🔥 🔥 🔥а взагалі у таких харизматичних людей будь-які фото 🔥"

"2 🔥 Цей погляд 🙌"

"Перше, найбільш сонячне ☀️"

"2, хитре😍"

"Влад, трохи б ваги тобі набрати, зовсім трохи"

"Ну, тепер точно прийшла Весна 🌿"

Раніше ми розповідали, Влад Яма збентежив зізнанням про розрив відносин з дружиною Ліліаною. В одному з інтерв'ю пара розкрила деталі складного періоду в їхньому спільному житті. Так, через два роки після початку відносин хореограф став ініціатором розставання. Причиною стали ревнощі, нерозуміння і небажання йти на компроміси.

Спробувавши холостого життя, Яма повернувся до Ліліни "підібгавши хвіст". Дружина Влада зізналася, що спочатку не хотіла брати трубку, але потім все-таки зглянулася над коханим. Тепер вони одружені ось уже більше шести років і виховують сина Леона.

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