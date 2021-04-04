Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво заінтригував публіку майбутньою подією

Як передає Politeka.net, 49-річний всесвітньо відомий кухар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram серію свіжих фото, промінявши плавки на стильні костюми. До цього Ектор відпочивав в Єгипті та мало не щодня радував шанувальників пляжними кадрами, то на яхті, то за діджейським пультом.

"Повертаюся з відпустки й відразу пірнаю в знімальний процес 📽 ви готові до нового шоу на телеканалі @stbua? Як думаєте, яке шоу ми знімаємо?", - запитав він у користувачів.

Дивлячись на одягненого з голочки Хіменес-Браво, деякі припустили, що, можливо, мова про зовсім несподіваний проект, а не про черговий сезон "МайстерШеф". Так, Ектора записали в наступні "Холостяки" - шоу, в якому за серце завидного нареченого борються відразу кілька десятків дівчат.

Примітно, що шеф-кухар на сьогоднішній день дійсно неодружений. Взагалі Ектор приховує своє особисте життя.

"Майстер Шеф новий сезон?"; "Який Ви красивий 🔥 😍"; "МайстерШеф Діти"; "Свіжий, схудлий!👍"; "Набрид, не намилується на себе"; "Образи просто дуже красиві... Вам дуже личить...👍 Майстер Шеф??? Щось нове...удачі вам, чекаємо з нетерпінням... Нове завжди добре"; "Може Холостяк?) ",- відреагували користувачі на пост Хіменес-Браво.

Раніше ми розповідали, як шеф-кухар полоскотав нерви, поставши на яхті в підводному костюмі з аквалангом за спиною.

"Занурюватися під воду - це дійсно особливий вид задоволення. А Ви б хотіли повторити такий подвиг? 🛀", - запитував він.

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