Відома модель Ніколь Потуральски, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе в хвилини релаксу

Як пише Politeka.net, Ніколь стала дуже популярною після того, як дівчину помітили разом з Бредом Піттом в одному із закладів. Парочка заперечувала свій зв'язок, але після цього ім'я Потуральскі постійно мелькало поруч із зоряним красенем. І модель легко використовує цю популярність, підігріваючи інтерес до себе пікантними фото в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Ніколь з'явилася в наряді з декольте, нагнувшись перед камерою. Образ красуня доповнила стильними окулярами, позуючи у лимонних дерев.

"З Великоднем від Мене тобі", - написала красуня.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Омг, гаряча", " всім любові !!", "Улюблений Великодній кролик" ," з Великоднем тебе і твою сім'ю, красуня"," ідеальна", " схоже, в Берліні пізня весна! З святом Пасхи".

Ми писали, що 27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральскі вразила шанувальників ніжним відео.

Так, на записі її можна побачити в чорних трусиках і ТОПі, що біжить по лузі з вівцями. Потім ми бачимо Ніколь на кріслі біля вікна. Вона прикрила очі під променями сонця, а камера вихоплює чорне Бікіні на завязочках, поверх якого накинута простора біла сорочка.

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