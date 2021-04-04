Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, майстерно роздражнила публіку, показавши себе в спокусливому образі
Кошкіну з екс-чоловіком Христини Асмус Харламовим помітили разом на одній з вечірок, що стало приводом для чуток про їхні стосунки. І хоч знаменитості потім спростували зв'язок, але все одно продовжують активно використовувати цей інформаційний привід. Яна й до зустрічі з Гаріком користувалася певним успіхом в Instagram, а після стала ще популярнішою. За життям дівчини, яка хвалиться апетитними формами, стежать майже мільйон фоловерів.
Як передає Politeka.net, 30-річна Кошкіна опублікувала архівне відео, яке до цього ще не показувала. Кадри були зроблені під час однієї з її відпусток, проведених на курорті. Яна покрасувалася в червоному бікіні, спокусивши витонченою фігуркою.
Дівчину накрила ностальгія, і вона вирішила терміново влаштувати собі релакс з перельотом ближче до екватора:
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"Вчора мені випадково попалося це відео і я зрозуміла, що дико хочу у відпустку!☀️🏝 А якщо я чогось хочу, то все... Піду оперативно розрулювати знімальні графіки і купувати квитки✈️ хоча б на пару днів, але мені катастрофічно необхідно сонце 🙌🏼🤪 Порадьте, які знаєте класні готелі? Ну і щоб летіти недалеко..."
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
"О тут ти зовсім худенька і ц* ці поменше 🤣" - "тут я важила на пару кг більше ніж зараз) Шаверма на обід була через день... 🤪🐷"
"Ніколи чуєш ніколи більше не викладай такі відео 😂 🔥"
"Яка худенька! Хочеться зловити і нагодувати бутерами з салом"
"Тут т* тьок немає чомусь..."
"...і "губ" не було... було все чітко!"
"Та не схоже що ви шаверму їсте з такою-то фігурою👍"
"Ах, яка гарна😊"
"Давно б так, крихітка 🔥 🔥 🔥"
Нагадаємо, що "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана:"присвячую колишньому".
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