Актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, майстерно роздражнила публіку, показавши себе в спокусливому образі

Кошкіну з екс-чоловіком Христини Асмус Харламовим помітили разом на одній з вечірок, що стало приводом для чуток про їхні стосунки. І хоч знаменитості потім спростували зв'язок, але все одно продовжують активно використовувати цей інформаційний привід. Яна й до зустрічі з Гаріком користувалася певним успіхом в Instagram, а після стала ще популярнішою. За життям дівчини, яка хвалиться апетитними формами, стежать майже мільйон фоловерів.

Як передає Politeka.net, 30-річна Кошкіна опублікувала архівне відео, яке до цього ще не показувала. Кадри були зроблені під час однієї з її відпусток, проведених на курорті. Яна покрасувалася в червоному бікіні, спокусивши витонченою фігуркою.

Дівчину накрила ностальгія, і вона вирішила терміново влаштувати собі релакс з перельотом ближче до екватора:

"Вчора мені випадково попалося це відео і я зрозуміла, що дико хочу у відпустку!☀️🏝 А якщо я чогось хочу, то все... Піду оперативно розрулювати знімальні графіки і купувати квитки✈️ хоча б на пару днів, але мені катастрофічно необхідно сонце 🙌🏼🤪 Порадьте, які знаєте класні готелі? Ну і щоб летіти недалеко..."

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"О тут ти зовсім худенька і ц* ці поменше 🤣" - "тут я важила на пару кг більше ніж зараз) Шаверма на обід була через день... 🤪🐷"

"Ніколи чуєш ніколи більше не викладай такі відео 😂 🔥"

"Яка худенька! Хочеться зловити і нагодувати бутерами з салом"

"Тут т* тьок немає чомусь..."

"...і "губ" не було... було все чітко!"

"Та не схоже що ви шаверму їсте з такою-то фігурою👍"

"Ах, яка гарна😊"

"Давно б так, крихітка 🔥 🔥 🔥"

Нагадаємо, що "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана:"присвячую колишньому".

Як повідомляла Politeka, пишногруда "наречена" Харламова виконала запальний танець, розкуте відео:"Кокетка".

Також Politeka писала, що пишногруда "наречена" Харламова в сітчастих колготках влаштувала спеку прямо серед снігу:"Яна після корпоративу".