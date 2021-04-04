Герой шоу "Холостяк-11" бізнесмен Михайло Заливако зміг приворожити одну з учасниць так, що вона записала відеозвернення

У п'ятому випуску головний герой і учасниці проєкту вирушили до Львова, передає Politeka.net. Бізнесмен запросив одну з учасниць, Джесіку, в СПА-салон. В результаті вийшли інтимні кадри проведення часу обох. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, учасниця "Холостяка" зробила масаж Михайлу, а потім вони помінялися місцями.

Дівчина була в захваті від такого спекотного заняття і записала звернення до "холостяка".

"Мішо, привіт! Я досі не можу забути дотики твоїх рук на моєму тілі, мені було дуже-дуже приємно. Сподіваюся, що буде ще багато таких яскравих і крутих емоцій між нами. Чекаю з нетерпінням нашої майбутньої зустрічі. Сподіваюся, це буде індивідуально", - сказала Джессіка, пославши повітряний поцілунок в кінці.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Фу ну її голос це фу", " чесно бісить дуже! і ця її "падружка" 🙄 прикро розуміти що вона може залишитися у фіналі", "Актриса", "краща і найкрасивіша дівчина на цьому проекті 🔥", "найкласніша гідна дівчина🔥 🔥 🔥", "якесь двояке почуття:з одного боку красива, розумна, а з іншого: якась огида до неї, ну чесно!", "Найкраща дівчина )вона гідна холостяка❤️", " Наша породиста українка хороша дівчинка. Псує псевдонім...".

Нагадаємо, Зайка з "Холостяка" злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".