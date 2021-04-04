Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в яскравому образі

Як пише Politeka.net, Ольга ще в юності покинула Україну, після чого намагалася почати кар'єру моделі. Але у красуні швидко розглянули потенціал актриси, який вона з великим успіхом реалізувала. Дівчина бере участь в зйомках і зараз, не забуваючи підігрівати до себе інтерес в соціальних мережах.

Цього разу зірка опублікувала фото в Instagram, де здалася в сорочці, яку спустила з плечей. Красуня стояла на вулиці, закриваючи головою сонце, завдяки чому волосся у Ольги світилися.

"Щасливого Великодня", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна дама", "Щасливого Великодня", "Вау, чудова Ольга", " чудово!", "Краса навиворіт", "як завжди приголомшливо", "щасливої пасхальної неділі".

Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко вразила яскравим зоряним образом.

Так, в акаунті знаменитості з'явилася фотографія, на якій вона позує в синій сукні з оголеною спиною і махає рукою в бік камери.

Куриленко не стала розповідати, де і коли було зроблено фото.

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