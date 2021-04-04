Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в яскравому образі
Як пише Politeka.net, Ольга ще в юності покинула Україну, після чого намагалася почати кар'єру моделі. Але у красуні швидко розглянули потенціал актриси, який вона з великим успіхом реалізувала. Дівчина бере участь в зйомках і зараз, не забуваючи підігрівати до себе інтерес в соціальних мережах.
Цього разу зірка опублікувала фото в Instagram, де здалася в сорочці, яку спустила з плечей. Красуня стояла на вулиці, закриваючи головою сонце, завдяки чому волосся у Ольги світилися.
"Щасливого Великодня", - написала зірка під фотографією.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Дженніфер Лопес без білизни залізла на рояль, підкоривши соковитими формами: "Ось вам і королева"
Полякова з гордістю продемонструвала свою "годувальницю" крупним планом: "Бідненька..."
"О Боже, це Надя Дорофєєва...": таємниче Сонце на шоу "Маска" вивели з себе, дійшло до погроз
НП з Кароль на "Голосі країни", в Мережі показали, хто підставив їй підніжку: "Тепер зрозуміло, чому..."
Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасна дама", "Щасливого Великодня", "Вау, чудова Ольга", " чудово!", "Краса навиворіт", "як завжди приголомшливо", "щасливої пасхальної неділі".
Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко вразила яскравим зоряним образом.
Так, в акаунті знаменитості з'явилася фотографія, на якій вона позує в синій сукні з оголеною спиною і махає рукою в бік камери.
Куриленко не стала розповідати, де і коли було зроблено фото.
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко в зухвалій позі дозволила зазирнути в декольте
А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко без білизни вразила сукнею для червоної доріжки
Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко подражнила безтурботним образом у незвичайній сукні