Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з ранніх років будує кар'єру

Красуня починала свій шлях з подіумів, передає Politeka.net. Зовнішність юної Енджі захоплювала, тому їй був відкритий шлях в модельному бізнесі.

Шанувальники вирішили згадати, як Джолі починала свій шлях, розмістивши фото в Instagram-групі, на яких їй всього 16 років.

На кадрах майбутня актриса позувала в білій маєчці в горошок. Тонкі бретельки натягнулися на її плечах. Волосся Джолі було розпатланим. Складалося враження, що модель тільки прокинулася. Вигляд у артистки був свіжим, а натуральна краса заворожувала.

"📸 Рання модельна кар'єра. # Анджеліна Джолі знята #MichaelClement (1991)😍 💕", - написали автори поста.

За 40 хвилин публікація зібрала понад 100 лайків і багато коментарів.

"Ти дуже гаряча дівчина, ти мені подобаєшся, моє серце ❤️❤️❤️👏👏👏👏👏", "така красива лялька", "Мила", "це Дитяче обличчя😍❤️", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, що Анджеліна Джолі починала кар'єру не тільки в якості моделі, але також знімаючись в кліпах. Так красуня знялася в кліпах Ленні Кравіца і Rolling Stones.

До слова, в сім років Енджі знялася в епізоді комедії «У пошуках виходу». У 1995 році артистка зіграла у фільмі «Хакери», який став культовим, а Джолі помітили інші режисери.

Після цього кар'єра Джолі пішла вгору, а завдяки своїй зовнішності артистку досі вважають однією з найгарячіших актрис Голлівуду.

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