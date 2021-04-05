Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, тренер на шоу "Голос країни", вразила фігурою в гарних вбраннях
Фігура Наді гідна компліментів, передає Politeka.net. Мало того, що артистка від природи струнка, вона також підтримує форму, займаючись спортом і правильно харчуючись.
Так, співачка не курить і не вживає алкоголь, а також вона виключила зі свого раціону фастфуд з газованими напоями.
Результати наполегливої роботи над собою і своїм харчуванням видно неозброєним поглядом - струнке, підтягнуте тіло гідне захоплення.
В групі "Голос країни" вирішили обговорити, який образ красуні личить більше.
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"Який образ DOROFEEVA @nadyadorofeeva тобі подобається більше? 🔥 1 - на боях 1-на нокаутах Голосуй в коментарях️️", - написали автори поста, опублікувавши фото з розкішною Надею.
На знімках зірка позувала в чорному вбранні і береті, а також в короткій міні-сукні, підкресливши сідниці.
Користувачі мережі більше оцінили другий образ, а також зробили зірці багато компліментів.
"У нокаутах", " яка красуня😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥", " Надя завжди красуня😍 😍 😍", " на боях😍🔥", "❤️❤️❤️🔥🔥 і 1 хороший)", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, на шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва віддає перевагу стильним образам, завершуючи їх такими ж аксесуарами.
Кожен образ зірки гідний компліменту, а сама артистка здатна дивувати. Наприклад, у першому випуску вона з'явилася в білій перуці.
"Не очікували побачити мене блондинкою в естетиці диско?",- поцікавилася вона у шанувальників.
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