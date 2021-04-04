Український телеведучий Микита Добринін, який раніше брав участь у шоу "Холостяк 9", продовжує радувати фанатів контентом за участю вагітної дружини Даші квіткової

Так, 33-річний ведучий оприлюднив перший кадр з нової спільної фотосесії з дружиною. Його він розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.ne

На чорному-білому фото подружжя зображені ніжно обнявшись. Для фотосесії Даша Квіткова вибрала чорний купальник, поверх якого вона одягла піджак, а ось нижній одяг, штани або спідницю, вона вирішила не одягати.

Дівчина обхопила двома руками свій кругленький живіт з ніжністю дивлячись чоловіку в очі.

При цьому сам Микита був одягнений в чорні джинси, светр і кепку на голові.

У підписі до знімка Добринін вирішив поділитися думками щодо сім'ї і що він розуміє під цим словом.

"Сім'я - це ті люди, які будуть поруч з тобою і в радості, і в горі. Вони єдині, хто завжди тобі допоможе і підтримає✊ 🏼.



Світ жорстокий і несправедливий, і для того, щоб впоратися з усім, що він на тебе обрушить🌪, тобі потрібна опора і підтримка», - написав Добринін.

Фанати миттєво відреагували на побачене.

"Та правда так і є... Сім'я найголовніше...❤️❤️❤️...Добре коли є такі люди...",

"Які ви круті", - висловилися в мережі.

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