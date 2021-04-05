Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про свій шлях

Як пише Politeka.net, Сніжана вже більше 10 років у шлюбі з Сергієм. І хоч не так давно гримів скандал через зради чоловіка, красуня пробачила коханого і насолоджується життям з музикантом, чого не змогла зробити для колишнього чоловіка. Дівчина веде свій блог, де дуже багато розповідає особистого.

Цей раз не став винятком, красуня опублікувала фото, де сидить в позі лотоса, насолоджуючись медитацією. Сніжана одягла вузьку маєчку і штани оранжевого кольору.

"Медитація.

У нашому звичному житті постійно виникає суперечка нашого розуму і нашого істинного Я ( душі, енергії, сьогодення)

Наш розум-це голоси інших людей, які ми чуємо все життя.

Розум-набір не наших сценаріїв.

У житті нічого не змінюється, тому що розум відстоює ці сценарії.

Так от, щоб зрозуміти - хто є хто, кого слухати, яким шляхом йти, як не зливати енергію, як робити паузу, як не скочуватися в образи, агресію і т. д. - нам потрібна Медитація

Вона знайомить нас зі справжнім Я, ми стаємо дуже рідними.

І потім не виникає жодних сумнівів", - написала дівчина під фото.

Ми писали, що дружина музиканта Сергія Бабкіна показала, в якій обстановці вони виховують дітей.

"Наша велика, красива вітальня перетворилася на ігрову. Найулюбленіша іграшка на сьогодні - це 2 маленьких дорожніх валізи і самокат. Але весь цей набір, який ви бачите на фото, теж у щоденній справі", - розповіла Бабкіна.

Нагадаємо, дружина Бабкіна пристрасно притулилася до чоловіка в авангардному головному уборі

А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна вразила знімком з роздягненим чоловіком після скандального зізнання про зради

Також Politeka повідомляла, що Сніжана Бабкіна після зрад чоловіка приголубила музиканта, давши відсіч ненависникам



