Відома співачка SLAVIA (Ярослава), дружина епатажного DZIDZIO (Михайло Фома), показала свій дебют

Як пише Politeka.net, красуня кілька років тому почала кар'єру співачки і активно займається своїм просуванням. Зірка не обійшла стороною соціальні мережі, де постійно публікує новий контент для Поки ще НЕ великої кількості фанатів.

Цього разу Ярослава поділилася кадром в сторіс Instagram. Дівчина вирішила згадати свій дебютний кліп, в якому знімалася в прозорій сукні, сидячи на єдинорозі. Волосся дівчина вирішила залишити розпущеним, а руками тримала поводи.

"Дебютний кліп на пісню "чиста, як сльоза", - написала красуня під кадром.

"Хочеш подивитися...",- додала SLAVIA знизу.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але зазвичай красуню без компліментів не залишають: "серце завмирає від такого голосу, дійсно дуже ніжно, красиво, голос диво!"

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Цього разу красуня вирішила поділитися новим фото з останньої фотосесії, на якій з'явилася в червоному вбранні. Причому не менш яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і акуратна укладання ідеально завершили образ.

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