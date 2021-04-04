Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак, якого відкинула Ксенія Мішина, показав, як його зацілувала кохана
Як відомо, після участі в шоу "Холостячка" радіоведучий і гуморист Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою зустрічався до проекту. Після пост-шоу пара не приховує свої стосунки і постійно демонструє своє спільне проведення часу, передає Politeka.net,
Так, на своїй сторінці в Instagram 29-річний гуморист частенько радує фанатів контентом за участю своєї коханої, з якою вони раніше подорожували за кордоном, а зараз повернулися додому в Україну.
На новому фото показаний зацілований червоною помадою Андрій і його пасія Аліна, яка з усмішкою показала результати своєї шаленої любові.
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Фолловери вже встигли відреагувати на побачене, багато з гумором.
"Попався! Тепер так і буду ходити!☺ ️ ",- жартівливо підписав екс-учасник "Холостячки".
«У майбутньому це стане прикладом, як не слід дивитися на інших дівчат!»,
"Молодець, Аліна, так з ними і треба )))»,
"Добре, хоч так»,
"Аліна браво", - пишуть в мережі.
До цього він показував, як пасія його "виховує". Комік приготувався нарізати собі яблуко, але як тільки змахнув ножем, звідкись пролунав дикий крик Аліни. Андрій відразу ж схаменувся і підставив під яблуко дощечку. Виглядало це дуже забавно.
Нагадаємо, що півфіналіст " Холостячки "Рибак показав безумства своєї Аліни в мікротопіці:"вечірні концерти від коханої".
Як повідомляла Politeka, півфіналіст "Холостячки" Рибак розкрив пікантні подробиці закулісся шоу.
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