Невістка відомого хореографа, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, показала сімейні фото з дітьми, проте її чоловіка на них не виявилося

Як передає Politeka.net, кадрами Ембер Чапкіс дружина Грега Чапкіса поділилася на своїй сторінці в Instagram. Вона показала, як святкує Католицький Великдень з синами Максимом і Миколою, але без чоловіка.

Грег Чапкіс-син Григорія Чапкіса від другого шлюбу, він народився в 1979 році. Він Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона, як і Грег з сім'єю, проживає в Сан-Франциско.

Грег пішов по стопах свого батька, і вирішив присвятити себе танцям, у нього є власна танцювальна школа Chapkis Dance. На відміну від свого батька, Чапкіс-молодший замість класичних танців займається хіп-хопом.

Танцюрист домігся великих успіхів у своїй кар'єрі і працює з постановками танців навіть для американських знаменитостей. У зв'язку з цим йому часто доводиться їздити по світу з турами. Саме в одній з таких поїздок він зараз і перебуває.

Схоже, Грег Чапкіс дуже сумує за сім'єю. На новий пост своєї дружини він відреагував дуже емоційно.

"Мені так подобаються ці фотографії, так сумно, що я не можу бути там прямо зараз», - прокоментував він фото Ембер з дітьми.

"Не сумуй, ми скоро побачимося", - відповіла чоловікові Ембер.

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