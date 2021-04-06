Популярна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у купальнику може перевершити навіть молодих красунь

Популярна виконавиця не тільки знімається в кліпах, на різних шоу і в серіалах. Після того, як Лопес презентувала власний бренд косметики, вона всіляко бажає показати, що він працює і демонструє тіло як приклад.

Не боїться 51-річна Лопес похвалитися і особою без макіяжу, запевняючи, що уколів краси вона не робить, хоча віриться в це насилу.

Як можна помітити на фото, представленому на фан-акаунті в Instagram, артистка дуже пишається формами, які отримала завдяки старанним тренуванням. І приховувати такі ноги вона не має наміру. У темно-синьому купальнику з золотим ременем на талії зірка спокусливо вигнулася, підкреслюючи тим самим фігуру.

Проста укладка, макіяж з акцентом на губи і туфлі в тон купальнику завершили по-літньому жаркий образ зірки.

Також знаменитість разом з рідними попустувала в басейні на тлі дивного заходу. Дженніфер була в білому монокіні: мокра тканина самим спокусливим чином обтягнула її принади.

Користувачі з жаом обговорили побачене: "О, так 😍ефектність до тремтіння, може собі дозволити"," Прекрасна сім'я ❤️", "радий, що Ви так добре провели час! Не можу дочекатися фільму 👏", "красивий Рай Домінікана", "Чому мені довелося кілька разів подивитися, чи була це Джен 😍 😍 вона виглядає приголомшливо красиво 😏", "дитинко Дженні - моя слабкість🥺", " ви виглядаєте ефектно! 👸 🔥 🌹 ", "Ох, ці кокоси виглядають так мило😍".

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