Нове найуспішніше шоу на українському телебаченні "Маска" продовжує радувати глядачів. В останньому випуску Володимир Остапчук, епатажний ведучий шоу з'явився в ролі Термінатора

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю за лаштунками шоу, яке розмістили на Youtube-каналі Маска. Україна, Володимир Остапчук розповів трохи про свою роль в останньому випуску. Відомо, що на сцені Остапчук з'явився без одягу в одних плавках тілесного кольору.

Після чого "Термінатор" Остапчук вбрався в шкіряну косуху, а на обличчі зірки був накладений грим, схожий на той, що був у героя Шварценеггера. В ході розмови за лаштунками після 11 випуску шоу, Остапчук розповідає, що один із зіркових детективів, Андрій Данилко, нарешті гідно оцінив його образ, заявивши, що Остапчук "красивий".

"До речі, щодо мого образу Данилко сказав: Вова, нарешті ти красивий! Тому, що у попередніх ефірах, ну так тобі наряджали, незрозуміло. А зараз ти прям то шо треба!",- розповів Остапчук.

Також він розповів, що грим наносили Остапчуку протягом трьох годин.

Відомо, що в 11 випуску шоу "Маска" було відкрито відразу чотири Маски, з шоу випали бабка(співачка Анастасія Приходько), Циклоп (співачка Мішель Андраде), Жабеня (комік Євген Сморигін) і мохіто (ведучий Олексій Суханов).

Шанувальники шкодують, що Циклопчика не буде на сцені в наступних випусках:

"Шкода, що Циклопчика вже не буде", " Сморигін - це диво!!!", "Коли з містера маски знімуть маску ? ", "До речі, а де можна подивитись комікси які малював Дзідзьо?",- поцікавилися шанувальники в коментарях.

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