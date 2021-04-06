Співачка Настя Каменських показала відверте фото в соцмережі і отримала хвилю критики від шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і дружина продюсера Олексія Потапенка Настя Каменських часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу чергове фото з відпочинку в Мексиці, на якому з'явилася у відвертому образі. Однак, реакція фанатів була несподіваною - артистку розкритикували в коментарях до кадру.

Як видно, на новому фото Настя відображена у світлій кімнаті з панорамними вікнами, за якими видніється густа екзотична зелень. Перед камерою красуня з'явилася у відвертому бікіні незвичайного фасону, яке видало зайві кілограми. Волосся співачки зібране в недбалий пучок, а на її обличчі немає макіяжу, вона стоїть в дивній позі і ніби поправляє зачіску. У підписі до публікації Каменських написала: "Вид на сад".

Така фотографія не залишилася без уваги шанувальників зірки, проте цього разу відверте фото Насті буквально рознесли в коментарях. Користувачам не сподобається ні купальник артистки, ні її поза, ні її фігура. "Ну, якось не дуже", "Буває краще, а тут так собі", "Соромлюся запитати, для чого це фото?", "Надто вже! Що ще їй залишилося показати?", "Жахливе фото, а що не голою-то?", "Я б сказав палісадник свій виставила на торги", "Натягни труси вище", "До чого це фото?", "Звичайно, трясти своїм оголеним тілом легше, ніж своїми мізками!", "Погладшала?",- пишуть у коментарях до фото Каменських.

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