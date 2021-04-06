Співачка Мішель Андраде показала, як проходило її перевтілення в Циклопа на шоу "Маска"

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка болівійського походження і підопічна Потапа Мішель Андраде часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі. Так, цього разу красуня у своїх Instagram-сторіс показала, що відбувалося за лаштунками шоу "Маска", де вона виступала в образі Циклопа.

За словами Мішель, учасникам шоу доводилося надягати спеціальні маски на голови, щоб не видавати себе. Також вони надягали чорні футболки з написом: "Не розмовляйте зі мною". Артистка заявила, що футболка ця дуже зручна, так що вона залишила її собі на пам'ять. Також співачка зізналася, що з першого погляду закохалася у свій костюм Циклопа. "Він був великим і дуже важким", - зазначила дівчина.

Андраде також розповіла шанувальникам, що костюм був настільки об'ємним, що в ньому було важко ходити, не те що танцювати. І попри величезне око, виходячи на сцену Мішель майже нічого не бачила, так що їй допомагали рухатися. "Ходити було важко. Про танцювати взагалі мовчу. Все що могла робити - це ходити, присідати і ніжками тупотіти", - поділилася співачка. Однак, попри всі труднощі, вона щаслива, що взяла участь в шоу "Маска", а у свій костюм просто закохалася.

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