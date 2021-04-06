У мережі з'явилося відео виступу колишнього коханого Мішель Андраде Микити Ломакіна на "Голосі країни"

Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін в 11 випуску вокального шоу пройшов далі, тоді як його суперник Денис Калитовський покинув шоу. Хлопець виступав з піснею "Ты беспощадна" Jony, однак, глядачі не оцінили цей виступ на відміну від зіркових тренерів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше українцям запам'ятався момент, коли під пісню у виконанні Ломакіна Дан Балан закрутить в танці Тіну Кароль. Парочка, здається, вже не приховує почуттів – вони злилися в чуттєвому танці на очах мільйонів глядачів ніби не помічаючи камер і захоплених поглядів.

Однак, глядачі не задоволені, що Ломакін залишився, а його суперник покинув шоу. Багато хто вважають, що виступ Микити був недостатньо хорошим, але Тіна Кароль "тягне" його до фіналу. У коментарях до відео виступу Ломакіна на YouTube розгорілася бурхлива дискусія.

"Хлопчина співає добре. Зі старту шоу явно став фаворитом, але ця пісня не його. Він міг би заспівати щось інше раз в 100 краще, а тут рілі поволав і все. Хлопець з другого стільця, якого кікнули, заспівав у цьому раунді краще".

"Непоганий, гарненьким хлопчик. Все миленько. Не більше! На його місці повинна бути Сауле!".

"Я б його цього разу не залишала". "Гнати треба його з шоу".

"Так були учасники, які заспівали краще. Повернути Дениса, він заспівав краще Микити".

"Голос Микити раніше був твердий, напористий, а зараз такий слизький, обривається так, що слух ріже... Він талановитий, але щось пішло не так".

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