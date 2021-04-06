У мережі з'явилося відео виступу колишнього коханого Мішель Андраде Микити Ломакіна на "Голосі країни"
Як повідомляє Politeka.net, учасник "Голосу країни" і колишній коханий співачки Мішель Андраде Микита Ломакін в 11 випуску вокального шоу пройшов далі, тоді як його суперник Денис Калитовський покинув шоу. Хлопець виступав з піснею "Ты беспощадна" Jony, однак, глядачі не оцінили цей виступ на відміну від зіркових тренерів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Найбільше українцям запам'ятався момент, коли під пісню у виконанні Ломакіна Дан Балан закрутить в танці Тіну Кароль. Парочка, здається, вже не приховує почуттів – вони злилися в чуттєвому танці на очах мільйонів глядачів ніби не помічаючи камер і захоплених поглядів.
Однак, глядачі не задоволені, що Ломакін залишився, а його суперник покинув шоу. Багато хто вважають, що виступ Микити був недостатньо хорошим, але Тіна Кароль "тягне" його до фіналу. У коментарях до відео виступу Ломакіна на YouTube розгорілася бурхлива дискусія.
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"Хлопчина співає добре. Зі старту шоу явно став фаворитом, але ця пісня не його. Він міг би заспівати щось інше раз в 100 краще, а тут рілі поволав і все. Хлопець з другого стільця, якого кікнули, заспівав у цьому раунді краще".
"Непоганий, гарненьким хлопчик. Все миленько. Не більше! На його місці повинна бути Сауле!".
"Я б його цього разу не залишала". "Гнати треба його з шоу".
"Так були учасники, які заспівали краще. Повернути Дениса, він заспівав краще Микити".
"Голос Микити раніше був твердий, напористий, а зараз такий слизький, обривається так, що слух ріже... Він талановитий, але щось пішло не так".
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