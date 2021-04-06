Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі показала свої татуювання
Артистка користується популярністю вже багато років, передає Politeka.net. Зовнішність зірки гідна заздрості, тому вона вважається однією з найпривабливіших актрис Голлівуду.
Користувачі мережі вирішили згадати один з гарячих образів артистки. В одній з фан-груп опублікували фото, на якому Джолі лягла на диван. Красуня була оголена, але вона прикрилася простирадлом і подушкою, щоб ніхто не помітив інтимного.
Актриса розпустила волосся і поклала його набік. Легкий макіяж лише підкреслив природну красу знаменитості. Здавалося, що Енджі тільки прокинулася і раділа новому дню.
За три години публікація зібрала десятки лайків і багато коментарів, що складаються зі смайликів, а також повідомлень. Шанувальники написали зірці багато приємних слів.
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"Доброго ранку", - прокоментував один з шанувальників.
Зазначимо, що на спині зірки помітне велике татуювання. Тату зробив тайський монах Аджарна Ну Кенпая, який спеціально прилетів до Джолі з Бангкока у 2016 році. Малюнки на тіло наносилися за допомогою хірургічної голки - це болючий, але високоточний метод.
Таким чином, у актриси на спині і правій лопатці з'явилися священні буддистські мантри і два магічних татуювання - «Янтри». За легендою такі малюнки приносять удачу, любов і процвітання.
Підкреслимо, що на тілі артистки понад 10 татуювань, які несуть різне значення.
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