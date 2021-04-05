Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як їй "влетіло" від мами
Популярна блондинка активно знімається в різних проєктах, а також встигає вести сторінки в соцмережах, пише Politeka.net. Красуня публікує різні фото, в тому числі відверті. Кадри швидко розлітаються по ЗМІ з різними заголовками.
Цього разу Нікітюк у своєму сторіс розповіла, як на її публікації на різних сайтах реагує її мама.
"Жоден вечір не проходить без розбірок з мамою Кет. Дзвонить мені мама Кет і каже: "Подивися, що про тебе знову написали українські ЗМІ! Знову ноги свої вивалила, с**ку показала, ще щось...",- розповіла телеведуча.
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Далі красуня звернулася до представників ЗМІ.
"У мене мама дуже переживає з приводу кожної статті, бо я її дочка, я теж за своїх дітей буду переживати й завжди їх відстоювати. Ви зрозумійте мене правильно, у мене немає нічого проти ваших заголовків і статей, я вам ще й допомагаю, щоб у вас було про що писати...",- поділилася Леся.
А далі попросила після кожного заголовка дописувати звернення до її мами, про те, що матеріал виходить для обговорення і залучення уваги до сайту.
"Мама Кет! Не переживайте, це наша робота. Ми повинні писати про вашу доньку, щоб нас читали", - запропонувала блондинка.
Відзначимо, обурення матері Лесі викликали недавні фото, на яких телеведуча позувала, блиснувши довгими ніжками в туфельках на підборах.
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