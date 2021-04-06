Актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина показала ніжності з милим песиком, поки Еллерта не було поруч

Як пише Politeka.net , відома українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка на романтичному реаліті-шоу таки знайшла своє кохання Олександра Еллерта, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс милими кадрами, на яких можна побачити її ніжності з пухнастим улюбленцем на ім'я Голді.

На кадрах видно, що Ксенія з песиком валяється на підлозі і дуріє, а в якийсь момент починає солодко його розціловувати. Перед камерою актриса з'явилася, лежачи на підлозі поруч з собакою. На ній сірі джинси і чорна футболка, волосся зібране в тугий пучок на маківці, а на обличчі немає макіяжу. "Голді, Голді, нас знімають! Голді ховайся!",- вигукує Мішина, звертаючись до собаки і обіймає її, як ніби вкриваючи від камери.

Також Ксенія показала ще кілька кадрів з поцілунками з Голді, правда вже не на підлозі. Ролик актриса зняла сама, на ньому вона з'явилася в світлій кімнаті і вже в іншому вбранні – на ній світла футболка, а довге пряме волосся розпущене. "Знаєте, як виглядає справжня любов?",- запитує зірка у глядачів. А потім притягує морду собаки до себе і починає смачно цілувати. Після довгого поцілунку Мішина підсумовує:"ось так".

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