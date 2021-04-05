Відомий російський співак Філіп Кіркоров розповіла про велике засмучення своєї дочки

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артиста в соцмережі.

Кіркоров, який є зірковим детективом російського шоу» Маска " розповів, як черговий випуск засмутив його 9-річну дочку Аллу-Вікторію.

"Найбільший біль почався у нас вдома після зняття маски 🦄 Скільки сліз було пролито @allavictoriyakirkorova. Спасибі, Іра, тобі за твою творчість і талант! Ти в наших серцях як найяскравіший герой шоу Маска! Ти # ілюзія Алли-Вікторії і розбила її серце в 1000 свічок...» ,- написав артист.

Також Кіркоров показав, що його дочка сфотогравировалась з улюбленим персонажем.

Не залишився без знімка і син Кіркорова Мартін-Крістін.

У мережі коментують пост Кіркорова.

"Приголомшливий випуск 😍 🥺 💔 🔥стільки емоцій... Шкода звичайно, що улюблену маску Алли-Вікторії розкрили», «про те, що Алла-Вікторія засмутиться, ми подумали відразу, коли було голосування сьогодні», «не сумуй Аллочка», «це всього лише шоу. Рано чи пізно, це повинно було статися", - пишуть в коментарях.

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