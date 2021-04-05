Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла, як бореться з наслідками НП, яке з нею сталося

Як передає Politeka.net, 35-річна зірка поділилася подробицями на своїй сторінці в Instagram.

Саліванчук змушена носити спеціальний бандаж для шиї.

"Друзі, в мене сьогодні справжній добрий ранок. Знаєте, чому? Тому що я спала цілу ніч. Я поверталася в різні боки, і у мене не було цих пекельних болів. Так що цей комірець таки працює", - розповіла вона.

Саліванчук зазначила, що носить ортопедичний комір вже 9й день. Також зараз їй не можна за кермо.

Нагадаємо, Саліванчук нещодавно зізналася, що отримала травму ще 10 років тому, але останнім часом вона почала давати про себе знати все сильніше. Колись під час зйомок кінь поніс її в ліс, там став на диби, і актриса впала. В даний час у Анни серйозне зміщення хребта. Дівчині тривалий час не можна піднімати нічого, важче одного кілограма. Навіть молодшого сина, якому всього сім місяців, вона взяти на руки зараз не може.

Нещодавно через травму Саліванчук знадобилася термінова допомога медиків, їй зробили крапельницю і три блокади.

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