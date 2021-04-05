Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, постала в приспущеній куртці

Популярна артистка доглядає за собою і стежить за стилем, пише Politeka.net. Образи зірки вражають, тому вона отримує багато компліментів.

Цього разу красуня з'явилася в стильній куртці, яку приспустила і показала "шовкові" плічка. Зірка була в спокусливому топіку, крій якого дозволяв розглянути рівну спинку.

Великі коси, заплетені по всій голові, стали відмінним завершенням до образу. Чорні акуратні стрілки на повіках підкреслили погляд.

"Дякую всім за приємні відгуки 💔 напишіть який трек з Ep "ÉCHALE" зайшов найбільше

Échale

Onda

Mirror

Tonight (remix)

Ну тоді! Може бути, у мене тут є хтось, хто розуміє іспанську! Невелике питання до вас, ви чули альбом, який я випустила іспанською???? Якщо вам сподобалося і ви це послухали, сподіваюся, ви в моїх коментарях!",- написала Мішель.

За годину публікація зібрала понад 5,5 тисячі лайків.

"Mirror, нереальний трек🔥 🔥 🔥", " mirror (Remix) прям нічо так😍", "всі пісні прям🔥 🔥 🔥", "Echale прям Топ", "так, всі чотири нормально зайшли👍, просто tonight і Mirror вже на слуху були, а решта щось новеньке і ні на що не схоже😃. Міні альбомчик прикольний вийшов, навіть місцями зухвалий і сексі, тим більше на тлі няшного циклопчика😁 😁. Наскільки ж Мішелька багатогранна🤩", - написали користувачі мережі.

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