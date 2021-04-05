Відомий хореограф, суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма емоційно звернувся до українців

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Влад Яма відреагував на популярну навесні і восени в Україні проблему – спалювання трави.

Зазначимо, така погана звичка українців часто нерідко призводить до великої біди. Через спалювання трави може спалахнути небезпечна пожежа. У вогні можуть загинути дрібні тварини. Більш того, жертвами регулярно стають і люди.

Крім того, екологи стверджують, що це забруднює атмосферу і псує родючий шар грунту.

"Раптом, хто зараз спостерігає ідіотів-передайте, будь ласка, щоб не палили траву. Дихати важко", - написав він.

Нагадаємо, минулого року в Україні серйозно підняли штрафи за спалювання сухої трави.

Тепер, за випалювання сухої трави потрібно буде сплатити в 6120 грн, а посадовій особі - до 21420 грн. А якщо це спричинить знищення рослинності заповідного фонду, то 12240 грн і 30600 грн відповідно.

За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць - штраф до 153 000 грн або обмеження волі на строк від 2 до 5 років.

За забруднення атмосферного повітря потрібно буде викласти до 61200 грн або є ризик обмеження волі на строк від 3 до 5 років.

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