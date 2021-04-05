Відома модель Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" з'явилася повністю оголеною, ніби на догоду чоловікам

Ефектна блондинка у свої 32 роки - мати двох синів, пише Politeka.net. Здається, час для неї зупинився, адже зірка виглядає також красиво, як і десять років тому. Крім того, дві вагітності ніяк не відбилися на фігурі знаменитості - вона струнка і підтягнута.

На одному з останніх фото Свейнпол з'явилася абсолютно оголеною. Модель прийняла позу, завдяки якій прикрилися найпікантніші деталі.

Зірка позувала у воді, її волосся було мокрим, а погляд здавався зухвалим через макіяж.

У такому вигляді красуня постала на обкладинці одного з журналів.

За 45 хвилин публікація зібрала понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Омг... ти хочеш, щоб я померла? Прекрасна, хороша", "Ти занадто чарівна 🌸", "Яка жінка ❤️😍😍😍", "Красуня 😍😍", "КОРОЛЕВА Королева 👑", "Ти маєш чудовий вигляд, Кендіс ⚡👍🏻", "Ми любимо королеву, яка всьому дає належне ❤️", "Беззаперечна богиня 😍😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, що Кендіс Свейнпол народилася в ПАР. Кар'єру моделі красуня почала в 15 років, після того, як її помітив скаут модельного агентства.

Блондинка працює з найвідомішими брендами у світі, і у 2011-12 роках займала 10-е місце в списку найбільш високооплачуваних моделей світу за версією журналу Forbes, а у 2018-му була названа найдорожчою бікіні-моделлю в Instagram.

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