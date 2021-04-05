Співачка Ані Лорак показала, що зазвичай залишається за кадром, засвітивши цікаву деталь

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram.

Ані Лорак позувала у всьому бежевому: сорочці, штанях, босоніжках і бейсболці. Образ вона доповнила прикрасами. До т ому ж можна помітити кільцем на безіменному пальці правої руки.

«За кадром, в повсякденному житті, я віддаю перевагу спортивному стилю. Обожнюю кепки, зручне спортивне взуття, комфортний одяг. У наш час, коли можна змішувати різні стилі, а Sport chic вже нарівні з Casual, головне — прислухатися до того, що у вас всередині, і не боятися бути різною», - написала артистка.

Образ зібрав безліч компліментів в соцмережі.

"Кароліночка! Ви просто🔥 🔥 🔥", «каролиш, ти завжди в саме серце, немає стилю, який би тобі не йшов ❤ з такою фігурою і красою, ти прекрасна в будь - якому одязі ❤ для нас ти завжди приклад істинної жінки: яскравою, гармонійною, жіночною, сексуальною 🔥 леді бездоганність ❤ наша улюблена Діва», «вам дуже підходить», «шикарний стиль», «беж - це любов», «шикарна», «нереальна красуня», - пишуть в коментарях.

Зовсім недавно Лорак похвалилася формами в новій сукні. Кавовий легкий наряд, струмуючи по фігурі, продемонструвавши всі особливості жіночої фігури.

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