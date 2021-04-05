Українська модель Міла Кузнєцова , яка володіє 15-м розміром бюста, показала, як проводить час

Як пише Politeka.net , популярна красуня отримала від природи ефектні форми і вміло їх використовує для своєї популярності. Дівчина обожнює вбрання з великими декольте і влаштовує пікантні фотосесії, щоб привернути увагу фанатів в Instagram. Цього разу Міла опублікувала фото, де гуляла по столиці.

На кадрі Міла позувала в стильному спортивному костюмі. Красуня розстебнула кофту, демонструючи величезний бюст в декольте. Модель стояла на мосту, показавшись на тлі річки.

"1 or 2? Перший день жорсткого локдауну (автобуси і метро закриті в Києві тільки по спецпропусках (вранці пробки 10 балів, а таксі 500-800 грн., і так до 16 числа попередньо ((а що далі буде невідомо... Як-то так. Зате погода чудова", - написала Міла Кузнєцова.

Фанати відразу кинулися коментувати фото: "Завжди красиво", "У Києві і метро закрили?", "Дві фоточки супер костюм шикарний"," потрібно щось робити, хоча я на машині", "У тебе дуже крутий костюм, виглядаєш шикарно!", "Міла, ти шикарна, дві фотографії прекрасні"," ти мені більше подобаєшся на другому фото", "Мені якщо чесно, то подобаються дві фотографії, ти красуня".

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