Відома актриса і модель Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, здивувала зовнішністю

Артистка активно будує кінокар'єру, з'являючись у нових фільмах, пише Politeka.net. Багато ролей красуні, родом з України, зачіпають душу і запам'ятовуються глядачам.

Цього разу зірка поділилася фото, на якому її можна не впізнати. Ольга позувала у військовій формі й береті, а в руках тримала гвинтівку. Вигляд у артистки був серйозним.

У такому образі Куриленко з'явилася в бойовику "Sentinelle", знятому компанією"Netflix". Відомо, що в картині актриса виконала роль французького солдата, який повернувся із зони бойових дій до мирного життя. Героїня патрулює вулиці, не знаючи, де їй застосувати смертоносні навички, але пізніше випадок з сестрою все змінює.

Зазначений кадр був зроблений під час зйомки фільму, про що Куриленко повідомила в підписі.

За годину публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Відмінний фільм", " дуже сподобався цей фільм ❤️», «Браво», "дуже хороший фільм", "я дивився, і мені сподобалося ... !!!", "Чорна вдова насправді?", "Яка просто приголомшлива фотографія 😍", " незвичайний фільм!", "Вау, крихітко", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко дебютувала в кіно у 2001 році в епізоді багатосерійної стрічки «Ларго». Пізніше послідували інші ролі, серед яких можна виділити роботу в малобюджетній картині» Перст любові", за яку актриса отримала першу нагороду — премію фестивалю Brooklyn International Film Festival.

Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко з глибоким декольте задала настрій одним фото: "це п'ятниця!".

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко кардинально змінила образ заради ролі у фільмі Netflix: "ви дуже сильна...».

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