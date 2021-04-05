Відома українська співачка Оля Полякова похвалилася формами в різних гарячих образах

"Суперблондинка" вражає красою на різних зйомках, передає Politeka.net. Зараз артистка - детектив на шоу "Маска". Кожен образ співачки в різних випусках викликає захват.

На Instagram-сторінці програми вирішили згадати, в чому красуня з'являлася. Кожен наряд підкреслює струнку фігуру зірки, оголюючи деякі частини тіла.

"Шедевральні образи Олі Полякової на шоу МАСКА 🔥

Лялькові, зухвалі, відверті, фантастичні і дуже жіночні - кожен ефір зоряний детектив вражала новими нарядами, які закохували з першого погляду.

Вже цієї суботи відбудеться фінал найуспішнішого проекту року - @maskaukrainetv. Тому ми вирішили згадати яскраві амплуа @polyakovamusic, щоб дізнатися, яке вам сподобалося найбільше.

Голосуйте за улюблений образ в коментарях 💥", - написали автори поста.

За 20 хвилин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Образи 6 і 7 найкрутіші!", "3,6,7,10 суперрррр", " Крута у всіх образах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "Оля красуня, всі образи класні, мені найбільше сподобався 3,4,6,10🔥❤️", " де блакитні очі.", "3 - неначе інша людина, ось сила макіяжу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, шоу "Маска" наближається до фіналу, тому поступово на сцену виходить все менше учасників. У минулому випуску свої маски зняли відразу три учасники - Євген Сморигін, Анастасія Приходько та Мішель Андраде.

Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" публічно поставив скандалістку-боржницю Полякову на місце, відео: "закінчиться карантин...".

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