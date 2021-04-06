Телеведуча Леся Нікітюк заінтригувала користувачів новими фото. Всі тепер впевнені, що вона - наступна "Холостячка"

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі.

Так, телеведуча покуражилася перед дзеркалом у світло-сірому брючному костюмі. Леся показала себе з усіх боків, хвалячись бездоганною зовнішністю і витонченою фігуркою.

"Я тут порахувала, в середньому мені роблять 100 укладок, 150 макіяжів і 55 манікюрів на рік! 😢 А тепер помножте це на 10, рівно стільки років я працюю на ТБ? Цілком реально, що після такого мої фото в Інстаграмі були б не дуже привабливі... лиса, з прищами і з обгризками на пальцях😁", - зазначила зірка й додала, що зберегти красу їй допомагає один із вітамінних комплексів.

Примітно, що ці ж вітаміни, в якості реклами, активно використовуються на проектах "Холостяк/Холостячка", тому користувачі тут же висловили впевненість, що Нікітюк буде наступною героїнею шоу після Ксенії Мішиної.

"Блін, ну, точно Холостячка😂ще й цей Перфектил🤓"; "Ну тепер, я ще більше переконуюся в тому, що Леся - ХОЛОСТЯЧКА 2🔥❤️"; "У році 52 тижні. Це частіше ніж раз на тиждень манікюр😮"; "Шикарна!!!!🔥❤️"; "Холостячка✌️"; "Ну ось, і ти туди ж 🙄"; "Ти прекрасна від природи навіщо скільки на себе шпаклівки наносиш"; "Красуня така як не крути"; "Боже який гарний попець, ось що найкраще відображає користь цього вітамінного комплексу 🙃"; "Мені більше *опа подобається, хоч і не нафарбована😂", - коментують користувачі.

Нагадаємо, Лесю Нікітюк після збільшення бюста порівняли з Памелою Андерсон і Сердючкою

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