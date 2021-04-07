Актриса та співачка Дженніфер Лопес сколихнула Мережу соковитою фотосесією, ще раз довівши, що час над нею непідвладний

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала відразу в декількох спокусливих образах.

Джей Ло позувала на пляжі: в зручних нарядах, не позбавлених смаку й елегантності, але в той же час без зайвого гламуру. Спочатку знаменитість покуражилася в чорному комбінезоні з відкитими плечима та привабливим декольте, накинувши на плечі коротеньку білу сорочку.

Потім Лопес, у вузькій сукні, забігла прямо в воду. Наряд став мокрим, але це тільки додало особливої пікантності. Актриса блиснула ідеальною фігуркою під мокренькою тканиною.

Користувачі оцінили побачене:

"Вічна краса 🙌💃👏🧿"; "Ця усмішка😍💋"; "Мені подобається, яка ти завжди чесна🤯"; "Гарна всередині ьа зовні"; "Найбільш дорогоцінна усмішка на світі 🥺😩"; "ти виглядаєш приголомшливо, просто ідеально🤍"; "гарно 😍 ангели не старіють"; "Я ридаю, як ти прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ти ангел + вампір😍".

Багато хто дивується, як Лопес вдається зберігати еластичність шкіри, бездоганну фігуру та квітучий вигляд в цілому. Раніше зірка ділилася своїм секретом. Виявляється, вона дотримується дієти для прискорення метаболізму, яку розробила нутриціолог Хейлі Помрой. Головна ідея цього методу: найвірніший шлях до здорового й підтягнутого тіла — це нормалізація метаболізму. Основу раціону дієти складають свіжі фрукти, овочі, зернові культури, яйця, м'ясо, риба та птиця.

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