Співачка Оля Полякова змінилася до невпізнання
Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких вирішила показати свою "нову" зовнішність.
Так, артистка скористалася модним нині додатком, що змінює вигляд та робить його, як після пластики. Оля з'явилася на кадрах з величезними блискучими губами й збільшеними вилицями.
Полякова аж скрикнула - мабуть, такого ефекту співачка не очікувала.
"Без фільтрів 😂😂😂", - посміялася вона.
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Звичайно, це всього лише кумедна програма, що змінює зовнішність, але Оля й сама зізнавалася, що колись вдавалася до радикальних методів, щоб зберегти молодість і красу. Зокрема, Полякова вносила деякі "корективи" за допомогою уколів ботокса та гіалуронової кислоти.
"Прям хірурги-хірурги мене не різали. Але я трохи покращувала свою зовнішність за допомогою ботокса та філерів", - ділилася зірка.
Раніше ми розповідали, що Полякова здивувала справжньою зовнішністю - на цей раз без будь-яких фільтрів і макіяжу. Публіка звикла бачити її під тонною косметики, тому, багато хто Олю навіть не впізнали. Легкий рум'янець, підтягнута шкіра та здоровий колір обличчя - співачка явно не виглядає на свій вік.
Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" публічно поставив скандалістку-боржницю Полякову на місце, відео: "закінчиться карантин...".
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