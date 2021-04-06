Співачка Оля Полякова змінилася до невпізнання

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких вирішила показати свою "нову" зовнішність.

Так, артистка скористалася модним нині додатком, що змінює вигляд та робить його, як після пластики. Оля з'явилася на кадрах з величезними блискучими губами й збільшеними вилицями.

Полякова аж скрикнула - мабуть, такого ефекту співачка не очікувала.

"Без фільтрів 😂😂😂", - посміялася вона.

Звичайно, це всього лише кумедна програма, що змінює зовнішність, але Оля й сама зізнавалася, що колись вдавалася до радикальних методів, щоб зберегти молодість і красу. Зокрема, Полякова вносила деякі "корективи" за допомогою уколів ботокса та гіалуронової кислоти.

"Прям хірурги-хірурги мене не різали. Але я трохи покращувала свою зовнішність за допомогою ботокса та філерів", - ділилася зірка.

Раніше ми розповідали, що Полякова здивувала справжньою зовнішністю - на цей раз без будь-яких фільтрів і макіяжу. Публіка звикла бачити її під тонною косметики, тому, багато хто Олю навіть не впізнали. Легкий рум'янець, підтягнута шкіра та здоровий колір обличчя - співачка явно не виглядає на свій вік.

"Що це за школярка?❤"; "Це Ви?"; "Вибачте, але ви без косметики просто неземна😍"; "не схожа на себе!"; "Божечки. Полякова без косметики на років 18 виглядає. Капець", - коментували користувачі.

Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" публічно поставив скандалістку-боржницю Полякову на місце, відео: "закінчиться карантин...".

А ще Politeka писала, що Полякова розбовтала, хто ховається в костюмі Мохіто на шоу "Маска": "а я говорила, що це Льошик!".