Співачка Настя Каменських намагається йти в ногу з часом, наслідуючи молоді, але щось пішло не так

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 33-річної зірки в Instagram опублікували відео з Настею, яка танцювала в піжамі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Раніше співачка виставляла ці ж кадри у своєму TikTok.

Настя постала без косметики й зачіски, в дещо розпатланому вигляді. Особливим бонусом стало те, що зірка "забула" про нижню білизну: активно рухаючись під музику, це стає ще помітніше.

На цьому дивацтва не закінчилися. Каменських збентежила незрозумілими рухами тіла, розмахуючи руками та підігруючи стегнами.

Публіка з жаром обговорює побачене, і у неї в TikTok, і на фан-сторінці. Багатьом не сподобався танець Насті, мовляв, те, що добре для підлітків, їй не личить.

"Обійняти ій плакати"; "Коли ви вже подорослішаєте???"; "Звідки ці рухи? 😢"; "бажання прибити"; "без ліфчика 😍"; "ти вже не популярна"; "забрала мужика з сім'ї і радіє"; "зніми щось з Потапом"; "Ого, Настя повернулася в Тікток"; "миленький костюмчик", - коментують в Мережі.

Раніше ми розповідали, Каменських збентежила кадрами з юним мексиканцем, який поклав руки їй на бюст. Як відомо, співачка зараз перебуває за кордоном, де знімає реаліті "Дівчата рулять". Її чоловік Потап при цьому залишився вдома, в Києві.

"Красуня, мексиканочка 🔥"; "Так! А ПДВ заплатила? Катаєшся по Мексиці! Не "дратуй" людей"; "куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці лапають😂"; "як з братом сфоталася😍 👏 такий же чорненький"; "ось це кадр... кльова", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Настя Каменських після сімейного горя розпродає дорогі серцю речі: "запрошую...".

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