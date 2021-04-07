Співак Дан Балан приголомшив одкровенням, якого чекали всі

Як передає Politeka.net, 42-річний молдавський артист в бесіді з ведучим "Голосу країни" Славою Дьоміним розповів про свої враження, з'явившись в 11-му сезоні шоу після довгої відсутності, та плани (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Балан зізнався, що навіть не розумів, наскільки сильно сумував за проєктом, проте свого майбутнього тут він не бачить.

"Справа не в тому, що хотілося б (повернутися в шоу, - ред.)... Хотілося б - це 100%, я хотів би зануритися ще раз в цей процес, мені це дуже подобається... Але, мені здається, два сезони - цього вистачило для мене. Я розкрив все, що мені було цікаво. Я не виключаю можливості, що колись, можливо, буду в проєкті, але на даний момент у мене в пріоритеті інші проєкти, два сезони - це було достатньо для того, щоб я відчув проєкт зсередини і міг зрозуміти якісь елементи, які б мені допомогли в майбутньому, як продюсеру", - поділився артист.

Що стосується співачки Тіни Кароль, з якою Балану приписували роман, він зізнався, що був "нескінченно радий її побачити".

Дьомін жартома запитав у Дана, куди він її поцілував при зустрічі, в праву або ліву щоку.

"Куди захотілося, туди й поцілував...", - туманно відповів той із посмішкою.

Раніше ми повідомляли, Балан з'явився в одному з ефірів "Голосу країни", в якості помічника Кароль в нокаутах. Публіка бурхливо обговорила цю подію в Мережі, коментуючи кадр з Тіною: "тільки Дан вміє так несподівано вриватися! кращі!!😍 "; "давай ти вже до нас повністю back🤧 💔"; "татко повернувся, не нервуємо😂"; "як вона дивиться🥺 💜"; "любов повернулася😼 💜 🔗".

Нагадаємо, Дан Балан розсекретив свого " малюка "на" Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тат...".

Як повідомляла Politeka, Балан, Кароль і Винник влаштували "розбірки" на "Голосі країни", кадри любовного трикутника: "як ще рейтинги рятувати".

Також Politeka писала, що Кароль на " Голосі країни "підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання:"Тіна і Дан живуть...".