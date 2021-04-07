Співачка Мішель Андраде, яка вилетіла з шоу "Маска" за крок до фіналу, поділилася своїми враженнями

Мішель весь цей час ховалася в пухнастому та об'ємному костюмі Циклопа, якого публіка назвала наймилішим учасником. Незважаючи на гадану легкість і по-дитячому забавні витівки, за кожною появою на сцені стояла титанічна праця. Про це зірка розповіла закулісному ведучому "Маски" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Насправді костюм дуже важкий, особливо голова... Перший час складно було рухати ніжки, але мені здається, я їх підкачала, завдяки своєму костюму, ікри точно... Перший день була навіть крепатура", - поскаржилася Мішель.

Також нерви співачці "попсував" і один із зіркових детективів, а саме Андрій Данилко. Під час дев'ятого випуску артист піднявся на сцену та так сильно обійняв Циклопа, що мало не спала маска.

Андраде зізналася, що злякалися в той момент.

"Мені практично нічого не було видно... І коли Данилко до мене підходив, я не помітила, я б могла підготуватися, і тут - трохи голова не вилетіла! Я думаю: "Упс!", - поділилася Мішель.

Нагадаємо, Андраде, в крові якої тече болівійська кров, свого часу брала участь в "Х-факторі". Після проекту її помітив продюсер Потап, який запропонував співпрацю. У 2016 році дівчина вперше виступила на великій сцені з групою Потапа Mozgi. З тих пір Мішель вже значно розкрутилася в українському шоу-бізі, у неї з'явилася багатотисячна армія фанатів.

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