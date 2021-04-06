Співачка Ані Лорак відвідала вечірку з нагоди вручення премії "Прорив року", заінтригувавши змінами в особистому житті



Зовсім недавно пройшла святкова вечірка, на якій була присутня і співачка Ані Лорак. Артистка змогла вразити стильним вбранням - чорною сукнею з блискіток, а заодно здивувати новою заявою про особисте життя, повідомляє Собеседник .

Як відомо, не так давно після невеликого концерту Кароліна зізналася, що поправилася через карантин і має намір худнути: «я закрила ротик і після шостої вечора нічого не їм, займаюся спортом. Спорт-це головне".

Шанувальники тим часом будують здогади, до чого такі прагнення, адже на публічних заходах і навіть на фото з модних фотосесій Кароліна блищить з кільцем на пальці, схожим на обручку. Тому чуток про прийдешнє весілля Лорак все більше.

На вечорі» Прорив року " журналісти також помітили на пальці ані ту саму обручку. Хоча співачка поспішила виправдатися:

"Це просто прикраса. Але я закохана. І метелики в животі у мене теж присутні!",- підмітила Кароліна.

При цьому вчора 42-річна артистка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram. До того ж можна помітити кільце на безіменному пальці правої руки, про який згадувалося раніше.

«За кадром, в повсякденному житті, я віддаю перевагу спортивному стилю. Обожнюю кепки, зручне спортивне взуття, комфортний одяг. У наш час, коли можна змішувати різні стилі, а Sport chic вже нарівні з Casual, головне — прислухатися до того, що у вас всередині, і не боятися бути різною», - написала артистка.

"Кароліночка! Ви просто🔥 🔥 🔥», для нас ти завжди приклад справжньої жінки: яскравої, гармонійної, жіночної, сексуальної 🔥 леді бездоганність ❤ наша улюблена Діва», «вам дуже підходить», «шикарний стиль», «беж - це любов», «шикарна», «нереальна красуня», - пишуть в коментарях.

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