Колишній політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов розповів деталі стосунків з мамою своєї третьої дитини, чим сколихнув мережу

Напередодні Олег Сенцов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що з матір’ю його маленької доньки в нього були невдалі й нетривалі стосунки, передає Politeka.net.

«В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились. Але діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом», - написав він.

Зазначимо, пост Сенцова викликав бурхливу реакцію.

«Позиція - єдина правильна! Олеже, вітаю! Наші діти - завжди наші діти!» - підтримав Сенцова журналіст Роман Цимбалюк.

Проте загалом на одкровенні режисера відреагували по-різному.

«Це життя яке все розставить на місця. Ще блд перед фб не звітували ото пари шо і як! Люди дуже багато часом хочуть від інших. Наприклад щоб інші буди щасливі так, як хочеться їм», «Афігеть, дитина така мала, а вже заручник з'ясувань позицій і стосунків у публічному просторі, там і мама вже висловилася. Дорослі люди живуть, так як їм зручно, це так і має бути, але всі питання краще з' ясовувати вдвох, без тисяч лайків і дизлайків», «Головне брати постійну безпосередню участь у вихованні дитини, щоб вона не відчувала себе покинутою, а разом батьки, чи розійшлися - це їхня справа», «жаль, що тобі доводиться пояснювати особисте, майже виправдовуватись. це хрест публічної особи, хоча це не має нікого турбувати», - пишуть у коментарях.

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