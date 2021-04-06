Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав кадри з гучної вечірки

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток, які тепер підтримують його в соцмережі Instagram. Так, нещодавно в сторіс хлопець поділився яскравими кадрами з гучної вечірки і розповів, щоб це було за Захід.

Виявилося, що Олексій відвідав святкування дня народження дівчини Надін, яка була учасницею нинішнього сезону шоу "Холостяк". Також на вечірці було безліч інших учасників і учасниць цього реаліті-шоу, схоже, вони встигли здорово подружиться між собою і тепер проводять час на таких заходах. "Понеслася!",- підписав одну з сторіс хлопець.

У сторіс Тригубенко розповів, що приїхав на день народження Надін відразу після зйомок, а потім на ранок після святкування, невиспаний, знову відправився на знімальний майданчик. На деяких кадрах видно, що холостяк Олексій весело запалює з ще однією ексучасницею "Холостяка" Олександрою Миколюк. Парочка енергійно танцює, як ніби не помічає нікого навколо.

Зазначимо, що нещодавно Олексій Тригубенко сильно перехворів на коронавірус, про що розповідав шанувальникам у соцмережі. Однак, після того, як поправився, продовжив активний спосіб життя і тепер, навіть попри карантин, відвідав гучну вечірку.

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